Запчасти на Чери Элара ® Компания не только лидирует в китайском автопроме, но еще и является одним из крупнейших частных предприятий в стране. Славится своими внедорожниками − недорогими и проходимыми.

Секрет успеха прост − применяются японские технологии, хорошо зарекомендовавшие себя в 80-90 годах прошлого века. Поэтому не удивляйтесь, если на головке блока цилиндров, главной запчасти на Чери Элара, вы увидите надпись Mitsubishi.

Как и другие продукты, сошедшие с конвейера китайского автопрома, машины "Великой Стены" не отличаются повышенной надежностью и долговечностью. Их главные козыри − это низкая цена и практичность. Если вы решили выбрать Чери Элара, запчасти придется покупать часто, но стоят они тоже недорого. Мы расскажем вам, чего стоит ожидать от машины и что из деталей, узлов и агрегатов доведется заменить в первую очередь.

Кузов − проблемы, которые видно невооруженным глазом

Главная проблема Чери Элара, как, впрочем, и всех "китайцев", это коррозия. Можно почти безошибочно определить возраст машины, достаточно посчитать ржавые пятна или даже дыры на крыльях. К счастью, на первых этапах можно ограничиться лишь подкраской проблемных мест. Позже, примерно после 3-5 лет эксплуатации, придется менять отдельные детали.

Тем более мы имеем дело с внедорожником. Во время езды по непроходимым местам кузов страдает от веток, камней. Затраты сложно назвать большими. Скажем, передний бампер стоит около 2300 грн. Боковое зеркало заднего вида, вместе с механизмами и проводами, обойдется еще дешевле − всего 950 грн.

Есть один важный нюанс. Большинство владельцев китайских автомобилей предпочитают ездить на них, пока это получается, а потом − продавать. Поэтому такие кузовные элементы, как, например, двери, пользуются невысоким спросом. Поэтому некоторые запчасти Chery Elara поставляются исключительно под заказ.

Ходовая часть

С ремонтом этого узла вы будете сталкиваться чаще всего. К счастью, китайцы максимально ее упростили, в некоторых моделях установлены торсионы, которые служат значительно дольше и выдерживают большие нагрузки, чем пружины. Но в остальном вам необходимо тщательно изучать каталог запчастей Chery Elara, решая возникающие проблемы.

Плохая новость − материалы, из которых изготовлены болты, гайки и другие крепежные элементы, не выдерживают никакой критики. Порой соединения не удается раскрутить даже с применением химических реагентов, приходится срезать их болгаркой. Поэтому не удается заменить одну деталь (скажем, втулку амортизатора), приходится менять всю стойку.

Хорошая новость − запчасти Чери Элара A21 и других моделей реально дешевы. Фирменный масляный амортизатор стоит всего 400 грн. Примерно в четыре раза дешевле, чем на европейский автомобиль аналогичного класса. За газовый придется отдать больше − около 950 грн., но и эта сумма не идет ни в какие сравнения с европейскими ценами.

Аналогично обстоят дела и с самыми ходовыми расходниками − резиновыми втулками. Цены на них колеблются в пределах от 30 до 80 гривен. Если меняете одну, то есть смысл заменить сразу все. Ведь на автозапчасти Chery Elara вы потратите меньше, чем заплатите за работу.

Остальные цены на детали ходовой части тоже вас порадуют. Скажем, тормозной диск (обратите внимание − почти на всех моделях на задний мост ставятся дисковые, а не барабанные тормоза) стоит около 550 грн. Рулевой наконечник − 120−250 грн., в зависимости от модели. Примерно столько же стоят подшипники. И это хорошо, ведь китайские подшипники ходят недолго, вы будете менять их один за одним.

Двигатель и трансмиссия

Китайцы используют, как правило, моторы от Мицубиси. Но, хотя на головке блока часто красуется логотип этой японской компании, собраны они все-таки в Поднебесной, а не в Стране восходящего солнца. Качество сборки и отдельных деталей − среднее. Служат дольше, чем элементы кузова и ходовой части, но не так долго, как на "немцах" или даже "французах".

Конечно, нужно внимательно следить за сроком службы расходных материалов и вовремя менять их. Цены на ремни ГРМ вообще смешные − от 100 до 200 гривен. Но некоторые детали, скажем, натяжитель ремня (690 грн.) могут стоить дороже.

Главный совет − чаще посещайте автосервис и внимательно следите за состоянием машины. Так вам удастся предотвратить много сложных и неприятных поломок. Серьезная беда − низкое качество металла. У вас может сгнить даже бензобак или кожух раздатки. Если вовремя этого не заметить, придется дорого заплатить за ремонт или замену.

Почему стоит купить запчасти на Чери Элара

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Чери Элара − хорошая машина, если следить за ней и вовремя заменять поврежденные детали, внедорожник прослужит вам много лет. И вы сможете продать его по хорошей цене. Обращайтесь к нашим консультантам, они с радостью поделятся с вами своим богатым опытом, расскажут, как продлить срок службы автомобиля и избежать множества неприятностей.

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