В Сумах вода снова будет с хлоркой

С 19 по 21 июля будут проходить работы по очистке, промывке и дезинфекции резервуаров чистой воды Лепеховского водозабора. В связи с этим вода временно может иметь запах хлора в домах жителей центральной части города, района автовокзала, ул. Степана Бандеры, части ул. Роменской, ул. Белопольское шоссе и прилегающих к ним улиц.
Коммунальщики уверяют, что перед включением резервуаров и подачей воды в город, обязательно осуществляются лабораторные исследования воды на ее соответствие качественным показателям и допустимым нормам.
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