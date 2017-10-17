В Сумах вода снова будет с хлоркой КП «Горводоканал» сообщает о промывке резервуаров Лепеховского водозабора.

С 19 по 21 июля будут проходить работы по очистке, промывке и дезинфекции резервуаров чистой воды Лепеховского водозабора. В связи с этим вода временно может иметь запах хлора в домах жителей центральной части города, района автовокзала, ул. Степана Бандеры, части ул. Роменской, ул. Белопольское шоссе и прилегающих к ним улиц.

Коммунальщики уверяют, что перед включением резервуаров и подачей воды в город, обязательно осуществляются лабораторные исследования воды на ее соответствие качественным показателям и допустимым нормам.