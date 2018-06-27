На Сумщине задержали юных кладбищенских вандалов Полицейские Ахтырки получили оперативную информацию о двух молодых людях, которые могут быть причастны к кражам металла с кладбищ райцентра.

Во время проведения оперативных и следственных действий, работники полиции Ахтырки установили причастность юных злоумышленников еще к трем кражам из кладбищ. Так, в начале июня ребята похитили из чужого захоронения на кладбище тяжелую металлическую плиту, чтобы сдать ее на металлолом. В середине того же месяца, уже с другой могилы, украли металлическое ограждение, а в середине июля украли металлические надгробия и ограждение еще с нескольких захоронений.

«Прибыв по адресу, где расположен один из пунктов приема металла, полицейские обнаружили двух ахтырчан, 17-ти и 19-ти лет, которые принесли сдавать на металлолом несколько секций могильных металлических ограждений, - комментирует начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько. - Мы пригласили юношей последовать в отдел полиции и объяснить, каким образом в их руки попали металлические изделия с чужих могил».

Оба злоумышленника, нигде не учатся и не работают и ранее уже не раз попадали в поле зрения полиции за разные правонарушения.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 297 «Надругательство над могилой» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет..