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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:4146

Полиция Сумщины обнаружила три незаконных наркопосева

В ходе полицейской оперативно-профилактической операции «Мак-2018», которая проходит на территории области, только за минувшие сутки полицейские обнаружили и ликвидировали три незаконные посева мака и конопли в Тростянецком, Сумском и Липоводолинском районах.

Во время проведения полицией работы по выявлению незаконных посевов снотворного мака и конопли на приусадебном участке 61-летнего жителя села Писаревка Сумского района, работники полиции обнаружили и изъяли с грядки насаждения из растений мака снотворного в количестве 38 растений.

В ходе санкционированного обыска по месту жительства 40-летнего жителя села Мельники Липоводолинского района полицейские обнаружили и уничтожили насаждения растений снотворного мака в количестве 58-ми кустов.

А у 45-летнего жителя Тростянец правоохранители дома на приусадебном участке нашли незаконный посев 37-ми растений конопли и изъяли их.

Все изъятые наркосодержащие растения направлены на экспертизу, а в отношении злоумышленников полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 310 «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» Уголовного кодекса Украины. Мужчинам может грозить наказание в виде штрафа или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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