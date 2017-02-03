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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Пограничники обнаружили автомобили с несоответствием номеров

В пунктах пропуска «Юнаковка» и «Бачевск» пограничники Сумского отряда обнаружили прицепы к грузовым транспортным средствам с несоответствием номеров и автомобиль с признаками замены номера кузова.

При осмотре в пункте пропуска «Юнаковка» седельных тягачей марки «IVECO» и «RENAULT», которыми выезжали в Россию наши соотечественники, пограничный наряд обнаружил несоответствие номеров полуприцепов с номерами, указанными в регистрационных документах.

Сейчас на водителей составлены административные материалы по ст. 121-1 (эксплуатация водителями транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах) КоАП.

Также, осматривая в пункте пропуска «Бачевск» автомобиль марки «BMW», на котором выезжал в Россию гражданин Украины, пограничный наряд обнаружил признаки замены идентификационного номера кузова. Транспортное средство 1989 года выпуска изъято работниками полиции для проведения дальнейшей проверки.

Право Перебитые номера
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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