Пограничники обнаружили автомобили с несоответствием номеров В пунктах пропуска «Юнаковка» и «Бачевск» пограничники Сумского отряда обнаружили прицепы к грузовым транспортным средствам с несоответствием номеров и автомобиль с признаками замены номера кузова.

При осмотре в пункте пропуска «Юнаковка» седельных тягачей марки «IVECO» и «RENAULT», которыми выезжали в Россию наши соотечественники, пограничный наряд обнаружил несоответствие номеров полуприцепов с номерами, указанными в регистрационных документах.

Сейчас на водителей составлены административные материалы по ст. 121-1 (эксплуатация водителями транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах) КоАП.

Также, осматривая в пункте пропуска «Бачевск» автомобиль марки «BMW», на котором выезжал в Россию гражданин Украины, пограничный наряд обнаружил признаки замены идентификационного номера кузова. Транспортное средство 1989 года выпуска изъято работниками полиции для проведения дальнейшей проверки.