«Україна - не живодерня»: Суми доєднаються до всеукраїнської акції

«Ми втомилися від безкарності збоченців і живодерів. Нас лякає підтримка владою Миколаєва та інших міст масового вбивства тварин.
Саме тому мешканці Києва, Львова, Одеси, Дніпра, Івано-Франківська, Житомира, Сум, Охтирки одночасно зберуться біля своїх мерій із трьома вимогами:
1. Припинити масове вбивство безпритульних тварин у Миколаєві та інших містах;
2. Покласти край бездіяльності поліції, судів та органів влади у питаннях захисту тварин;
3. Покарати Святогора, Короля та інших живодерів.
Запрошуємо долучатися і інші міста!
Тварини не мають змоги говорити , тому слово за братів наших менших - скажемо МИ!!!» - пишуть організатори акції.
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