«Україна - не живодерня»: Суми доєднаються до всеукраїнської акції У п`ятницю, 20 липня, о 10:00 на площі Незалежності у Сумах відбудеться Всеукраїнська акція «Україна - не живодерня».

«Ми втомилися від безкарності збоченців і живодерів. Нас лякає підтримка владою Миколаєва та інших міст масового вбивства тварин. Саме тому мешканці Києва, Львова, Одеси, Дніпра, Івано-Франківська, Житомира, Сум, Охтирки одночасно зберуться біля своїх мерій із трьома вимогами: 1. Припинити масове вбивство безпритульних тварин у Миколаєві та інших містах; 2. Покласти край бездіяльності поліції, судів та органів влади у питаннях захисту тварин; 3. Покарати Святогора, Короля та інших живодерів. Запрошуємо долучатися і інші міста! Тварини не мають змоги говорити , тому слово за братів наших менших - скажемо МИ!!!» - пишуть організатори акції.