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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:32107

«Україна - не живодерня»: Суми доєднаються до всеукраїнської акції

У п`ятницю, 20 липня, о 10:00 на площі Незалежності у Сумах відбудеться Всеукраїнська акція «Україна - не живодерня».

«Ми втомилися від безкарності збоченців і живодерів. Нас лякає підтримка владою Миколаєва та інших міст масового вбивства тварин.

Саме тому мешканці Києва, Львова, Одеси, Дніпра, Івано-Франківська, Житомира, Сум, Охтирки одночасно зберуться біля своїх мерій із трьома вимогами:

1. Припинити масове вбивство безпритульних тварин у Миколаєві та інших містах;

2. Покласти край бездіяльності поліції, судів та органів влади у питаннях захисту тварин;

3. Покарати Святогора, Короля та інших живодерів.

Запрошуємо долучатися і інші міста!

Тварини не мають змоги говорити , тому слово за братів наших менших - скажемо МИ!!!» - пишуть організатори акції.

Общество Акция Защита животных
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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