Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:4162

Россиянин пытался попасть на родину без документов, и попал

В пункт пропуска «Грабовское» пешком пришел гражданин России, который намеревался попасть на территорию РФ.

При этом мужчина не имел при себе никаких документов, удостоверяющих личность. В ходе проведения фильтрационных мероприятий пограничники Сумского отряда установили, что мужчина нарушил установленный порядок регистрации, а также превысил срок пребывания в Украине, а именно незаконно проживал на территории Украины с сентября 2014 года.

За нарушение установленного порядка регистрации, превышение установленного срока пребывания в Украине, а также за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на 35-летнего гражданина РФ составлены административные материалы по статьям 203 и 204-1 КУоАП. Также в отношении него принято решение о запрете въезда в Украину сроком на пять лет. Мужчину установленным порядком вернули в РФ.

Право Пограничники
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«Паранормальное» Джастин Бенсон (США, 2018)
«Паранормальное» Джастин Бенсон (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:30
«Гора » Дженнифер Пидом (Австралия, 2018)
«Гора » Дженнифер Пидом (Австралия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:45
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт» Генндий Тартаковский (США, 2018)
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт» Генндий Тартаковский (США, 2018)
Кино Космос
12:40 — 40 грн. 16:30 — 45 грн.
«Небоскрёб» Роусон Маршалл Тёрбер (США, 2018)
«Небоскрёб» Роусон Маршалл Тёрбер (США, 2018)
Кино Космос
14:30 — 45 грн. 20:35 — 50 грн.
«Лебединое озеро»
«Лебединое озеро»
Кино Планета Кино
19.00
«План побега 2» Стивен С. Миллер (Китай, США, 2018)
«План побега 2» Стивен С. Миллер (Китай, США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15
«ХОТ-ДОГ» Торстен Кюнстлер (Германия, 2018)
«ХОТ-ДОГ» Торстен Кюнстлер (Германия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:50 15:50 20:00
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Фото

17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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