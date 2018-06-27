Россиянин пытался попасть на родину без документов, и попал

При этом мужчина не имел при себе никаких документов, удостоверяющих личность. В ходе проведения фильтрационных мероприятий пограничники Сумского отряда установили, что мужчина нарушил установленный порядок регистрации, а также превысил срок пребывания в Украине, а именно незаконно проживал на территории Украины с сентября 2014 года.
За нарушение установленного порядка регистрации, превышение установленного срока пребывания в Украине, а также за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на 35-летнего гражданина РФ составлены административные материалы по статьям 203 и 204-1 КУоАП. Также в отношении него принято решение о запрете въезда в Украину сроком на пять лет. Мужчину установленным порядком вернули в РФ.
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