Конотопские спасатели помогли больной женщине 17 июля в 00:36 на линию экстренного вызова 101 от работников Национальной полиции поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Богдана Хмельницкого в г. Конотоп.

На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что в одной из квартир находится пожилая женщина, которая упала, не может самостоятельно подняться и нуждается в медицинской помощи. Спасатели с помощью выдвижной лестницы попали в квартиру, расположенную на третьем этаже и, открыв дверь изнутри, передали женщину работникам скорой помощи.

Всего было привлечено 1 единица техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.