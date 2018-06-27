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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:0985

Конотопские спасатели помогли больной женщине

17 июля в 00:36 на линию экстренного вызова 101 от работников Национальной полиции поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Богдана Хмельницкого в г. Конотоп.

На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что в одной из квартир находится пожилая женщина, которая упала, не может самостоятельно подняться и нуждается в медицинской помощи. Спасатели с помощью выдвижной лестницы попали в квартиру, расположенную на третьем этаже и, открыв дверь изнутри, передали женщину работникам скорой помощи.

Всего было привлечено 1 единица техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Конотоп Спасатели
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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