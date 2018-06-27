Конотопские спасатели помогли больной женщине

На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что в одной из квартир находится пожилая женщина, которая упала, не может самостоятельно подняться и нуждается в медицинской помощи. Спасатели с помощью выдвижной лестницы попали в квартиру, расположенную на третьем этаже и, открыв дверь изнутри, передали женщину работникам скорой помощи.
Всего было привлечено 1 единица техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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