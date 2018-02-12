В Сумах намостили посадочных площадок без остановок

По заказу департамента инфраструктуры города закончилось устройства посадочных площадок на остановках общественного транспорта №352 «Вишневый сад», №114 «ул. Ивана Сирко», №115 «9-й микрорайон» по пр-ту М. Лушпы, а также выполнен текущий ремонт тротуаров по ул. Садовая (в районе училища им. Бортнянского), по ул. Ковпака, (в районе д. № 11), по ул. Ковпака, (в районе дома №31), по пр. Курскому (в районе дома № 129), по ул. Ковпака (в районе д. №53) общей стоимостью 873 000 грн.
Об остановках на посадочных площадках ничего не сообщается…
По заказу департамента инфраструктуры Сум начаты работы по текущему ремонту тротуаров по ул. Садовой....
На улице Петропавловской в Сумах 11 июня начались работы по капитальному ремонту тротуаров....
На сайте онлайн-петиций появилось обращение «Чья профессиональная небрежность привела к такому результату?»....
В самом центре Сум на ул. Кооперативной коммунальщики забыли о существовании пешеходов....
Мэр Сум снова решил проверить посыпку тротуаров. До среды чиновники должны проверить состояние тротуаров и дворов в Сумах....