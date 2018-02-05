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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:2059

За сутки на Сумщине полиция раскрыла 15 краж

За последние сутки в полицию региона поступило 16 сообщений о кражах, из которых 15 было раскрыто.

Работники Роменского отдела полиции задержали 38-летнего местного жителя, который, тайком проникнув в чужой дом, похитил стиральную машинку и изделия из металла.

Работники Лебединского отделения полиции разоблачили 25-летнего жителя города Гадяч Полтавской области, который, находясь в Лебедине, неоднократно тайно проникал в одно чужое домовладение и совершал кражи личных вещей и бытовой техники владельца, который в то время находился в Киеве. Так, во время одной такой преступной вылазки, злоумышленник похитил из чужого дома дорогой импортный холодильник, во время следующей - еще один холодильник, но уже отечественного производства. Затем постепенно снял со стен металлические батареи отопления и совершил кражу дисковой пилы. Всего, как установило следствие, в течение нескольких месяцев вор шесть раз проникал в чужой дом и совершал преступления, пока не попался.

В Сумах 44-летний мужчина, зайдя в магазин бытовой химии, умудрился похитить из торгового зала товаров на 1600 гривен и выйти незамеченным. Однако уже на следующий день его личность была установлена, и теперь злоумышленнику придется отвечать за совершенное по закону.

За последние сутки участковые офицеры полиции из Роменского, Серединобудского и Ямпольского районов раскрыли три кражи велосипедов, установили личности воров и изъяли украденный ими двухколесный транспорт, чтобы вернуть владельцам.

По фактам краж полиция открыла уголовные производства по ч.1-3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. В зависимости от тяжести совершенного преступления злоумышленникам может грозить наказание в виде штрафов, ограничение или даже лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кражи
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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