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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:23107

В Сумах поезд сбил собаку

Об этом сообщается на странице Общества защиты животных в Фейсбуке.

«Срочно! Нужна машина! На Василевке поезд сбил собаку. Собака воет. Нужна срочная помощь 0503076468», - говорится в сообщении.

Право Собака
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Депутат Сумского горсовета написала запрос на имя главного милиционера Сумщины Петра Дяченко о стрельбе в собаку 18 декабря в Косовщине.... 8

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Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:30
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«Гора » Дженнифер Пидом (Австралия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:45
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«Монстры на каникулах 3: Море зовёт» Генндий Тартаковский (США, 2018)
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12:40 — 40 грн. 16:30 — 45 грн.
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«Небоскрёб» Роусон Маршалл Тёрбер (США, 2018)
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«Лебединое озеро»
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«План побега 2» Стивен С. Миллер (Китай, США, 2018)
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«ХОТ-ДОГ» Торстен Кюнстлер (Германия, 2018)
«ХОТ-ДОГ» Торстен Кюнстлер (Германия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:50 15:50 20:00
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Фото

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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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