В Сумах поезд сбил собаку

«Срочно! Нужна машина! На Василевке поезд сбил собаку. Собака воет. Нужна срочная помощь 0503076468», - говорится в сообщении.
В одном из сел Великописаревского района бойцовские собаки пытались покусать детей, а затем напали на работника милиции. Чтобы обезвредить явно...
Собака загрызла насмерть свою старенькую хозяйку. Беда случилась в городе Кролевце, на Сумщине....
В ночь перед выходными в пункте пропуска «Зерновое» в поезде «Сумы-Москва» был обнаружен сверток с наркотиками....
Депутат Сумского горсовета написала запрос на имя главного милиционера Сумщины Петра Дяченко о стрельбе в собаку 18 декабря в Косовщине.... 8