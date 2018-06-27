Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:01126

Сборная Украины выиграла у хорваток

В Конье (Турция) продолжается чемпионат Европы III по хоккею на траве среди девушек до 18 лет.

Сегодня, 18 июля, сборная Украины, преимущественно составленная из сумских хоккеисток, играла против сборной Хорватии. Победа далась непросто нашей команде. Только в третьем периоде девчатам удалось открыть счет, - на 38-ой минуте отличилась Алина Сапич, спустя три минуты второй забила Анастасия Воевода, потом – Анна Танченко и снова Анастасия Воевода. На 53-ей минуте хорватки отыграли один мяч, а за две минуты до конца Илона Регина поставила точку в этом матче – 5:1.

После этой победы наша команда заняла одно из первых двух мест в группе, так  как швейцарки еще не сыграли с турчанками. Финальные игры пройдут 20 июля: в них сыграют команды, занявшие первое и второе, а также третье и четвертое места.

Спорт Хоккей на траве
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Фото

17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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