Сборная Украины выиграла у хорваток

Сегодня, 18 июля, сборная Украины, преимущественно составленная из сумских хоккеисток, играла против сборной Хорватии. Победа далась непросто нашей команде. Только в третьем периоде девчатам удалось открыть счет, - на 38-ой минуте отличилась Алина Сапич, спустя три минуты второй забила Анастасия Воевода, потом – Анна Танченко и снова Анастасия Воевода. На 53-ей минуте хорватки отыграли один мяч, а за две минуты до конца Илона Регина поставила точку в этом матче – 5:1.
После этой победы наша команда заняла одно из первых двух мест в группе, так как швейцарки еще не сыграли с турчанками. Финальные игры пройдут 20 июля: в них сыграют команды, занявшие первое и второе, а также третье и четвертое места.
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