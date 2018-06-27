В Ахтырке пожарные спасли от уничтожения два гаража и сарай

О пожаре сообщили соседи, которые увидели пламя я из-под крыши здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию пожарные установят, что деревянный сарай охвачен огнем по всей площади, существовала угроза перекидывания огня на рядом расположенные два гаража и сарай. Для бесперебойной подачи воды пожарные автомобили пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который расположен на расстоянии 500 метров от очага горения. Потратив на тушение 6 тонн воды в 23:34 пожар был локализован, а в 01:02 полностью ликвидирован.
Всего на тушение привлекли 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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