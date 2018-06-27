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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:0832

В Ахтырке пожарные спасли от уничтожения два гаража и сарай

17 июля в 23:31 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке по ул. Горбушко в г. Ахтырка.

О пожаре сообщили соседи, которые увидели пламя я из-под крыши здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию пожарные установят, что деревянный сарай охвачен огнем по всей площади, существовала угроза перекидывания огня на рядом расположенные два гаража и сарай. Для бесперебойной подачи воды пожарные автомобили пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который расположен на расстоянии 500 метров от очага горения. Потратив на тушение 6 тонн воды в 23:34 пожар был локализован, а в 01:02 полностью ликвидирован.

Всего на тушение привлекли 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Ахтырка Пожар
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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