В Ахтырке пожарные спасли от уничтожения два гаража и сарай 17 июля в 23:31 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке по ул. Горбушко в г. Ахтырка.

О пожаре сообщили соседи, которые увидели пламя я из-под крыши здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию пожарные установят, что деревянный сарай охвачен огнем по всей площади, существовала угроза перекидывания огня на рядом расположенные два гаража и сарай. Для бесперебойной подачи воды пожарные автомобили пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который расположен на расстоянии 500 метров от очага горения. Потратив на тушение 6 тонн воды в 23:34 пожар был локализован, а в 01:02 полностью ликвидирован.

Всего на тушение привлекли 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.