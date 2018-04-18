Шосткинский «Импульс» начал серийное производство боеприпасов по стандартам НАТО (видео) «Шосткинский казенный завод «Импульс», входящий в состав ГК «Укроборонпром», совместно с ЧАО «Кузница на Рыбацком» начал серийное производство боеприпасов для 40-мм. автоматического гранатомета ПГОФ-40, которые соответствуют стандарту НАТО.

«Впервые в Украине в сотрудничестве с «Кузницей на Рыбацком», было освоено и начато серийное производство 40-мм. боеприпасов для автоматического гранатомета. Сейчас «Импульс» работает над тем, чтобы увеличить объемы производства этих боеприпасов путем механизации производства и внедрению новых инструментов. При этом, в основном, составление таких боеприпасов - это ручная работа», - заявил директор предприятия Евгений Чернов.

ПГОФ-40 - граната осколочно-фугасного действия с типоразмером 40х53 мм, что соответствует установленному в НАТО стандарту боеприпасов к автоматическим гранатометам. По сравнению с 30-мм. гранатами, которые сейчас используются в большинстве автоматических гранатометов, стоящих на вооружении украинской армии, 40-мм. граната, имеет большую мощность и разлет осколков.

Также заводом было освоено производство специальных инертных 40-мм. боеприпасов ПГИ-40, которые используются для пристрелке автоматического гранатомета и обучение личного состава.

Кроме того, «Шосткинский казенный завод «Импульс» совместно с ЧАО «Кузница на Рыбацком», осваивает производство ВОГ-25В, которые предназначены для стрельбы из подстовольных гранатометов для автоматов, стоящих на вооружении силовых структур Украины.

Напомним, что КП «Шосткинский казенный завод «Импульс», который входит в состав ГК «Укроборонпром», является уникальным предприятием для Украины и одним из немногих во всем мире, которое в замкнутом цикле производит детонаторы, капсюли и другие элементы для различных видов боеприпасов, от обычных патронов до дальнобойных ракет типа «земля-земля».

Именно это предприятие является одной из главных составляющих в программе создания полного цикла украинского производства боеприпасов различных видов. Кроме того, только на «Импульсе» в Украине производятся средства инициирования взрывчатых веществ для проведения взрывных работ в горнодобывающей промышленности, без которых невозможно представить современное добычи полезных ископаемых, сообщает пресс-служба концерна.