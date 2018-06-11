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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:1669

В Сумах начался ремонт моста на Горького

Непосредственный ремонт на проезжей части планируется начать с 1 августа.

На капитальный ремонт моста выделено 5372376 гривен. Путепровод будет полностью обновлен, это касается как железобетонных конструкций, так и перил и ограждения.

Мост построен еще в 1962 году, с тех пор его капитальный ремонт никто не проводил.

Согласно выводам технического обследования, которое в прошлом году проводили специалисты Харьковского национального автомобильного дорожного университета, был выявлен ряд дефектов: частичное разрушение асфальтобетонного покрытия тротуаров, разрушение бордюрного ограждения, защитного слоя железобетонной плиты проезжей части и коррозия металлических элементов.

По плану в ходе ремонта будет полностью заменено покрытие на проезжей части и тротуаре. Также будет проведена антикоррозийная обработку и восстановлено поврежденные металлоконструкции, еще отремонтируют железобетонные конструкции. Планируют сделать водоотвод, и крепления откосов и конусов устоев моста.

Проводят ремонт специалисты ООО «Сумымостострой» на средства выделенные из государственного и городского бюджета. Как отметил главный инженер компании Андрей Гузев, снизу моста уже сделана третья часть работ, в частности перекрыты металлические сферы, далее на них нанесут антикоррозийное покрытие.

Сейчас мост работает в обычном режиме. Непосредственный ремонт на проезжей части планируется начать с 1 августа. С этого времени движение транспорта придется ограничить, об этом будет сообщено заранее.

При благоприятных погодных условиях капитальный ремонт моста планируется завершить в октябре.

Общество Ремонт моста
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