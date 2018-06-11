В Сумах начался ремонт моста на Горького

На капитальный ремонт моста выделено 5372376 гривен. Путепровод будет полностью обновлен, это касается как железобетонных конструкций, так и перил и ограждения.
Мост построен еще в 1962 году, с тех пор его капитальный ремонт никто не проводил.
Согласно выводам технического обследования, которое в прошлом году проводили специалисты Харьковского национального автомобильного дорожного университета, был выявлен ряд дефектов: частичное разрушение асфальтобетонного покрытия тротуаров, разрушение бордюрного ограждения, защитного слоя железобетонной плиты проезжей части и коррозия металлических элементов.
По плану в ходе ремонта будет полностью заменено покрытие на проезжей части и тротуаре. Также будет проведена антикоррозийная обработку и восстановлено поврежденные металлоконструкции, еще отремонтируют железобетонные конструкции. Планируют сделать водоотвод, и крепления откосов и конусов устоев моста.
Проводят ремонт специалисты ООО «Сумымостострой» на средства выделенные из государственного и городского бюджета. Как отметил главный инженер компании Андрей Гузев, снизу моста уже сделана третья часть работ, в частности перекрыты металлические сферы, далее на них нанесут антикоррозийное покрытие.
Сейчас мост работает в обычном режиме. Непосредственный ремонт на проезжей части планируется начать с 1 августа. С этого времени движение транспорта придется ограничить, об этом будет сообщено заранее.
При благоприятных погодных условиях капитальный ремонт моста планируется завершить в октябре.
По заказу департамента инфраструктуры города проводится текущий ремонт пешеходного моста через р. Псел в районе ресторана «Здыбанка» по ул. Заливная....
Изменения в маршрутах движения коммунального транспорта КП «Электроавтотранс» связаны с реконструкцией путепровода, соединяющего ул. Горького с центром г. Сумы....
Начаты подготовительные работы к капитальному ремонту моста через р. Сумка в направлении ул. Горького....
Несколько недель идут работы по укреплению подходов к автомосту на трассе Киев-Москва возле поста ДПС под Березой....
Под контролем и по заказу Службы автомобильных дорог продолжается капитальный ремонт мостового перехода на 33 км автомобильной дороги общего пользования...