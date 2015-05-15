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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Прокурор второй раз не явился на рассмотрение дела экс-начальника пенитенциарной службы

Из-за неявки прокурора прокуратуры Киевской области Апелляционному суду Сумской области пришлось отложить слушание дела экс-начальника управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Сумской области.

О причинах неявки прокурора в судебное заседание апелляционному суду сообщения не поступали, а о дате и времени рассмотрения дела сторона обвинения была надлежащим образом уведомлена. Более того, в прокуратуру  Киевской области направлялся письмо с просьбой обеспечить явку их представителя.

Рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции происходит по апелляционной жалобе стороны обвинения. Прокуратура обжалует оправдательный приговор бывшему начальнику пенитенциарной службы в Сумской области, который был обвинен в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.368 ч.3 УК Украины. Правоохранительные органы инкриминируют ему пять эпизодов получения неправомерной выгоды с использованием служебного положения, совмещенного с вымогательством неправомерной выгоды.

Учитывая нормы Уголовно-процессуального закона, которые делают невозможным рассмотрение дела без участия стороны обвинения, апелляционный суд назначил следующее судебное слушание на 25 сентября 2018 в 14.00.

Право Анатолий Носаль
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