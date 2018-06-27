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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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«Виктория» выбила тернопольскую «Ниву» из кубка Украины (видео)

«Виктория» из Николаевки прошла в Кубке страны тернопольскую «Ниву».

18 июля, в первом предварительном раунде кубка Украины по футболу дебютант турнира «Виктория», попавшая сюда как финалист аматорского кубка, принимала представителя второй лиги.

Любители мощно провели первый тайм, создав себе задел в два гола. Первый из них оказался достаточно странным. Похоже, вратарь «Нивы» при вводе мяча выбросил руки за пределы штрафной, что лайнсмен увидел и сигнализировал про фол. Акимов классным ударом в обвод стенки открыл счет. Пока гости приходили в себя, Акимов откликнулся на передачу из глубины, забив второй. Мог счет быть и 3:0, но боковой арбитр, который «голевой» штрафной, таки нашел офсайд при третьем результативном ударе и гол отменил.

«Нива» выглядела очень бледно, словно это была не команда Второй лиги, а максимум чемпионата Тернопольской области. Прибавить удалось после перерыва, сократив счет. Литовченко нашел возможность упасть в чужой штрафной, а Пикуль реализовал пенальти. И тут же Литовченко мог забивать сам, но не реализовал выход один на один. Удар по надеждам спасти матч нанес Слоневский, удалившись за вторую желтую.

В большинстве «Виктория» преимущество удержала. 2:1 — действующий чемпион Украины среди аматоров выходит в 1/32 финала.

Спорт Виктория Николаевка Кубок Украины по футболу Футбол
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