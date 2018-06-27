На Сумщине азербайджанец пытался подкупить пограничников

В пункт пропуска «Бачевск» в пешем порядке на вход в Украину прибыл гражданин Азербайджана. Во время прохождения пограничного контроля стражи госграницы выявили наличие в предоставленном им паспортном документе 4-х поддельных отметок Госпогранслужбы Украины о пересечении государственной границы Украины.
В ходе выяснения происхождения поддельных отметок иностранец с целью беспрепятственного пересечения границы предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 1000 рублей РФ, на что получил категорический отказ.
Стражи границы передали правонарушителя работникам милиции. В компетентные правоохранительные органы направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. ст. 358 и 369 Уголовного кодекса Украины.
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