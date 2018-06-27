Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:59132

На Сумщине азербайджанец пытался подкупить пограничников

В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» гражданин Азербайджана пытался подкупить пограничников.

В пункт пропуска «Бачевск» в пешем порядке на вход в Украину прибыл гражданин Азербайджана. Во время прохождения пограничного контроля стражи госграницы выявили наличие в предоставленном им паспортном документе 4-х поддельных отметок Госпогранслужбы Украины о пересечении государственной границы Украины.

В ходе выяснения происхождения поддельных отметок иностранец с целью беспрепятственного пересечения границы предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 1000 рублей РФ, на что получил категорический отказ.

Стражи границы передали правонарушителя работникам милиции. В компетентные правоохранительные органы направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. ст. 358 и 369 Уголовного кодекса Украины.

Право Взятка Пограничники
view counter

По тематике

Вчера 17:41

Россиянин пытался попасть на родину без документов, и попал

В пункт пропуска «Грабовское» пешком пришел гражданин России, который намеревался попасть на территорию РФ....

Вчера 17:13

На Сумщине госисполнителю за взяточничество дали 5 лет за решеткой

На Сумщине бывшего руководителя отдела государственной исполнительной службы за взяточничество осудили к 5 годам лишения свободы....

Преподаватель колледжа попалась на взятке
Вчера 14:36

Преподаватель колледжа попалась на взятке

На Сумщине разоблачили преподавателя Ахтырского колледжа, которая требовала и получила взятку за поступление в учебное заведение....

17.07.2018 09:27

Пограничники задержали двух украинцев с наркотическим веществом

В Сумском районе пограничники отделения «Юнаковка» Сумского отряда предотвратили незаконное обращение в приграничье наркотических веществ....

Молдаванин вывозил в Россию старинные монеты
16.07.2018 16:35

Молдаванин вывозил в Россию старинные монеты

В пункте пропуска «Бачевск» в автомобиле молдаванина обнаружили старинные монеты....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.