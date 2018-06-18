На Интернационалистов отключили воду

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по ул. Интернационалистов, 43 сегодня, 19 июля, в 9-00 прекращено водоснабжение в домах № 41, 41А, 43 по ул. Интернационалистов.
После завершения работ подача воды будет восстановлена.
КП «Горводоканал» сообщает об отключении вода на улице Михаила Кощия....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановит водоснабжение домов по ул. Гамалия....
КП «Горводоканал» сообщает о плановой промывке сетей водоснабжения....
КП «Горводоканал» сообщает о плановой промывке сетей водоснабжения....