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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:34150

Еще один китайский университет стал партнером Сумского НАУ

16 июля в Сумском национальном аграрном университете состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве с Институтом Цзи Ян Чжецзянского университета земледелия и лесного хозяйства.

Как отметил ректор СНАУ Владимир Ладыка: «Это не протокол о намерениях, а конкретные юридические соглашения. Поэтому очередной китайский вуз стал нашим партнером».

Соглашением предусмотрена подготовка специалистов уровня бакалавр, магистр, доктор философии.

Напомним, что сейчас в Сумском национальном аграрном университете на стажировке находятся китайские студенты. Программа стажировки предусматривает учебный курс, а также знакомство с украинской культурой.

Общество Китай Образование СНАУ
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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