Еще один китайский университет стал партнером Сумского НАУ

Как отметил ректор СНАУ Владимир Ладыка: «Это не протокол о намерениях, а конкретные юридические соглашения. Поэтому очередной китайский вуз стал нашим партнером».
Соглашением предусмотрена подготовка специалистов уровня бакалавр, магистр, доктор философии.
Напомним, что сейчас в Сумском национальном аграрном университете на стажировке находятся китайские студенты. Программа стажировки предусматривает учебный курс, а также знакомство с украинской культурой.
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