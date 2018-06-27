Еще один китайский университет стал партнером Сумского НАУ 16 июля в Сумском национальном аграрном университете состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве с Институтом Цзи Ян Чжецзянского университета земледелия и лесного хозяйства.

Как отметил ректор СНАУ Владимир Ладыка: «Это не протокол о намерениях, а конкретные юридические соглашения. Поэтому очередной китайский вуз стал нашим партнером». Соглашением предусмотрена подготовка специалистов уровня бакалавр, магистр, доктор философии. Напомним, что сейчас в Сумском национальном аграрном университете на стажировке находятся китайские студенты. Программа стажировки предусматривает учебный курс, а также знакомство с украинской культурой.