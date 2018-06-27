Сумские ученые получили президентские гранты

Это - кандидат технических наук Вячеслав Москаленко и кандидат экономических наук Людмила Сагер. Соответствующее распоряжение Президент Украины подписал 16 июля.
Вячеслав Москаленко получил финансовую поддержку государства на реализацию проекта «Автономная бортовая система беспилотного летательного аппарата для распознавания и определения координат объектов на местности», а Людмила Сагер будет осуществлять исследования «Разработка сбалансированной системы показателей управления внутренними коммуникациями предприятия как основы формирования долгосрочной стратегии развития в условиях изменчивости рынка».
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