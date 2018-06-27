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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:36170

Сумские ученые получили президентские гранты

Гранты Президента Украины для поддержки научных исследований молодых ученых на 2018 год назначены двум ученым Сумского государственного университета.

Это - кандидат технических наук Вячеслав Москаленко и кандидат экономических наук Людмила Сагер. Соответствующее распоряжение Президент Украины подписал 16 июля.

Вячеслав Москаленко получил финансовую поддержку государства на реализацию проекта «Автономная бортовая система беспилотного летательного аппарата для распознавания и определения координат объектов на местности», а Людмила Сагер будет осуществлять исследования «Разработка сбалансированной системы показателей управления внутренними коммуникациями предприятия как основы формирования долгосрочной стратегии развития в условиях изменчивости рынка».

Всего на 2018 год назначены 62 гранта Президента Украины.

Общество Гранты Наука Образование СумГУ
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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