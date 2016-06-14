У Сумах шукають «Кращі практики місцевого самоврядування у 2018 році»

На маті мають відібрати, відзначити та поширити кращі практики соціально-економічного розвитку територій.

Учасники та переможці Конкурсу отримають суспільне визнання впроваджених інновацій, а також можливість обмінятися з колегами досвідом їх реалізації, оцінити ефективність своєї діяльності, поширити та вдосконалити власні напрацювання. Це, у свою чергу, сприятиме підвищенню стандартів діяльності органів місцевого самоврядування та покращенню якості послуг, що надаються мешканцям програм.

Всі подані заявки мають відповідати тематиці Конкурсу, а саме:

• практики розвитку регіону/району/громади, що засновані на власних стратегіях, проектах та ресурсах (у тому числі, не менш як 50% – за кошти з місцевого бюджету), наприклад: розбудова соціальної інфраструктури, громадські простори;

• формування безпечного середовища, наприклад: комплексні рішення (центри безпеки, системи оповіщення населення), забезпечення правопорядку та громадської безпеки, вирішення проблеми відходів;

• інклюзивність регіонального та місцевого розвитку, наприклад: забезпечення для людей з особливими потребами доступності до інформації та ресурсів, залучення різних категорій населення, зокрема соціально вразливих.

До Конкурсу орган самоврядування може подати одну або декілька заявок (оформлених окремо), але не більше однієї практики за кожною із трьох тем.

Для участі в Конкурсі можна подати одну або декілька заповнених заявок (оформлених окремо) відповідно до форми за посиланням, але не більше однієї практики за кожною із трьох тем. Дедлайн – 30 вересня 2018 року.

Заявка супроводжується листом органу місцевого самоврядування за підписом його керівника, у якому затверджується достовірність та точність викладеної у заявці інформації.

Більш детальну інформацію можна знайти за посиланням.