Сумские студенты стали бронзовыми в Екатеринбурге

Сборная Украины, в составе которой трое студентов вузов с Сумщины, получила бронзовую медаль, - это Мария Скорая (Глуховский НПУ), Геворг Манукян (СумГУ) и Андрей Колесник (СумГУ).
Это были соревнования «стенка на стенку», когда в одном поединке участвуют по три спортсмена и по три спортсменки.
На турни ре сборная победила Венгрию, затем проиграла России. В утешительных схватках наши были сильнее словенцев, чехов и турков, а в борьбе за бронзу – победили французов. Россияне, кстати, также стали бронзовыми призерами. А выиграли чемпионат немцы, победившие в финале голладцев.
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