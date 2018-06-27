Сумские студенты стали бронзовыми в Екатеринбурге 18 июля в Екатеринбурге (Россия) разыграли награды командного чемпионата Европы.

Сборная Украины, в составе которой трое студентов вузов с Сумщины, получила бронзовую медаль, - это Мария Скорая (Глуховский НПУ), Геворг Манукян (СумГУ) и Андрей Колесник (СумГУ).

Это были соревнования «стенка на стенку», когда в одном поединке участвуют по три спортсмена и по три спортсменки.

На турни ре сборная победила Венгрию, затем проиграла России. В утешительных схватках наши были сильнее словенцев, чехов и турков, а в борьбе за бронзу – победили французов. Россияне, кстати, также стали бронзовыми призерами. А выиграли чемпионат немцы, победившие в финале голладцев.