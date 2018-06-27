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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:27168

Сумские студенты стали бронзовыми в Екатеринбурге

18 июля в Екатеринбурге (Россия) разыграли награды командного чемпионата Европы.

Сборная Украины, в составе которой трое студентов вузов с Сумщины, получила бронзовую медаль, - это Мария Скорая (Глуховский НПУ), Геворг Манукян (СумГУ) и Андрей Колесник (СумГУ).

Это были соревнования «стенка на стенку», когда в одном поединке участвуют по три спортсмена и по три спортсменки.

На турни ре сборная победила Венгрию, затем проиграла России. В утешительных схватках наши были сильнее словенцев, чехов и турков, а в борьбе за бронзу – победили французов. Россияне, кстати, также стали бронзовыми призерами. А выиграли чемпионат немцы, победившие в финале голладцев.

Спорт Дзюдо
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Фото

17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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