На «Авангарде» будут устранять нарушения (видео) На стадионе «Авангард» собираются устранить отдельные нарушения, выявленные при проверке управлением Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Предписание должно быть выполнено городским центром физического здоровья населения «Спорт для всех», на балансе которого находится «Авангард», говорится в сюжете UA:СУМИ.

По словам начальника УКСа Виталия Шилова, нарушения, найденные пожарными, не касаются поля, дорожек и трибун - то есть объектов, на которых проводится реконструкция.

На обустройство стадиона противопожарной сигнализацией выделили 350 тыс. грн. Это – только часть суммы. Сколько всего надо денег, чтобы привести стадион в безопасное состояние, с точки зрения пожарных, пока не считали. Изучать ситуацию и определить ответственность стороны будут во время заседания отдельной комиссии. Его планируют в течение ближайших недель. Что касается самой реконструкции, то, как сообщила заммэра Сум Вера Мотречко, чтобы достроить стадион надо дополнительные деньги.

Реконструкция стадиона «Авангард» начали в апреле 2017 года. С начала этого года работы там не вели. Часть спортсменов свои тренировки проводят на других площадках или в коридорах.