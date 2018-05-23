На «Авангарде» будут устранять нарушения (видео)

Предписание должно быть выполнено городским центром физического здоровья населения «Спорт для всех», на балансе которого находится «Авангард», говорится в сюжете UA:СУМИ.
По словам начальника УКСа Виталия Шилова, нарушения, найденные пожарными, не касаются поля, дорожек и трибун - то есть объектов, на которых проводится реконструкция.
На обустройство стадиона противопожарной сигнализацией выделили 350 тыс. грн. Это – только часть суммы. Сколько всего надо денег, чтобы привести стадион в безопасное состояние, с точки зрения пожарных, пока не считали. Изучать ситуацию и определить ответственность стороны будут во время заседания отдельной комиссии. Его планируют в течение ближайших недель. Что касается самой реконструкции, то, как сообщила заммэра Сум Вера Мотречко, чтобы достроить стадион надо дополнительные деньги.
Реконструкция стадиона «Авангард» начали в апреле 2017 года. С начала этого года работы там не вели. Часть спортсменов свои тренировки проводят на других площадках или в коридорах.
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