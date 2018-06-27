Глуховскому лицею-интернату назначили временного директора В Глуховском лицее-интернате с усиленной военной подготовкой сохранены начальные классы, будут новые нормы питания и уже известное имя и.о. директора.

Во вновь созданном коммунальном учреждении Сумского облсовета, Глуховском лицее с усиленной военно-физической подготовкой будут максимально сохранены рабочие места, контингент детей и вся база. За полтора месяца до начала учебного года должен пройти процесс организации нового заведения и прием учащихся на конкурсной основе, пишет Неделя. Об этом сообщила на встрече с коллективом и родителями еще Глуховской школы-интерната директор департамента образования и науки Сумской ОГА Виктория Гробова. Она представила исполняющего обязанности директора лицея-интерната Ирину Терещенко. «Руководитель лицея будет избираться на конкурсной основе. Но чтобы с 1 сентября заведение начало работу, мы назначили временного директора. Сейчас параллельно будет идти процесс ликвидации школы-интерната и создание лицея. Работы много, но главное - у нас есть четкая схема действий, дорожная карта. Уверена, что вы станете изюминкой области, у вас все получится, и в Глухов через несколько лет будут ездить перенимать опыт», - сказала В. Гробова.

Главное, что интересовало учителей и родителей - что будет с начальными классами, будут ли набирать девушек, учебные планы, возможное углубленное изучение предметов. На все были утвердительные ответы. Лицей по новому закону будет иметь большую самостоятельность, поэтому какой устав выпишет рабочая группа - по такой схеме и будет работать заведение. Точно известно, что нормы питания будут значительно больше. Единственное, что остается неизменным, - это требование набирать 70% детей из области.

На встрече присутствовали также депутаты Сумского облсовета Надежда Вайло и Мария Коняева. По их словам, создание лицея с усиленной военной подготовкой было единственной возможностью сохранить прекрасное учебное заведение в Глухове, предотвратить безработицу более сотни работников школы-интерната. Напомним, недавно депутаты облсовета проголосовали за переформатирование школы-интерната, которую согласно новому законодательству надо было закрыть.