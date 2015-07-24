В Сумах отметили годовщину со дня гибели героя Утром родные и близкие возложили цветы к могиле Почетного гражданина города Сумы Максима Савченко.

Сумчане, побратимы и представители власти пришли к месту, где нашел свой последний покой герой. Ведь именно в этот день четыре года назад Максим Савченко погиб в бою под Лисичанском.

За героизм и отвагу, которые Максим все время проявлял в противостоянии с врагом на Востоке нашей страны, ему посмертно осенью в 2015 году было присвоено звание Почетного гражданина города Сумы.