В Сумах отметили годовщину со дня гибели героя

Сумчане, побратимы и представители власти пришли к месту, где нашел свой последний покой герой. Ведь именно в этот день четыре года назад Максим Савченко погиб в бою под Лисичанском.
За героизм и отвагу, которые Максим все время проявлял в противостоянии с врагом на Востоке нашей страны, ему посмертно осенью в 2015 году было присвоено звание Почетного гражданина города Сумы.
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