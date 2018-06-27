Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:29107

В Сумах стартовал Северный водный форум

Северный водный форум-2018, который начался сегодня в Сумах, посетил замминистра Минрегиона Эдуард Кругляк.

В рамках форума, который проходит в Конгресс-центре СумГУ, будут говорить о реализации и выполнения требований Законов Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», «О жилищно-коммунальных услугах. Основы внедрения энергоэффективных мероприятий на предприятиях ВКХ» и другие. Также состоятся семинары «Экологическая служба предприятия. Тенденции развития. Лабораторный контроль», «Система экологического менеджмента. Требования стандарта» и другие.

Участие в форуме принимают представители Минрегиона, комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроительства и ЖКХ, НКРЭКУ, руководители и работники профильных предприятий со всей Украины.

Общество Водный форум
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.