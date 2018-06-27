В Сумах стартовал Северный водный форум Северный водный форум-2018, который начался сегодня в Сумах, посетил замминистра Минрегиона Эдуард Кругляк.

В рамках форума, который проходит в Конгресс-центре СумГУ, будут говорить о реализации и выполнения требований Законов Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», «О жилищно-коммунальных услугах. Основы внедрения энергоэффективных мероприятий на предприятиях ВКХ» и другие. Также состоятся семинары «Экологическая служба предприятия. Тенденции развития. Лабораторный контроль», «Система экологического менеджмента. Требования стандарта» и другие.

Участие в форуме принимают представители Минрегиона, комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроительства и ЖКХ, НКРЭКУ, руководители и работники профильных предприятий со всей Украины.