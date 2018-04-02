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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:1187

Сумские теннисисты узнали, с кем будут играть в еврокубке

18 июля прошла жеребьевка куба ETTU по настольному теннису.

В этом году Сумы будут представлены только одним клубом – мужской «Теннисной академией» (женская команда «Грация-СумГУ» не заявилась на Европу). Наша команда теннисная академия попала в группу А, где хозяином будет Logis Auderghem TT из Бельгии. Там будут играть и Т.Т.В. Hercules 1 из Нидерландов, Türk Telekom Ankara Sport Club из Турции, STK Libertas Marinkolor из Хорватии и наши.

Как написал в Фейсбуке тренер команды Владимир Хавкин, у команды даже нет номральной формы.

«Сейчас модно ходить в джинсах с дырками. Мы пойдем дальше и будем играть в рваной и штопаной форме, покажем Европе новую моду. На данный момент наша команда является самым титулованным действующим клубом Украины по настольному теннису. Очень обидно за такое отношение к команде. Спасибо всем, кто болеет и поддерживает нас».

Спорт Настольный теннис Теннисная академия
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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