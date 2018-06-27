Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:4078

Сумские копы отсановили вдрызг пьяного мопеди ста без прав

Патрульные обнаружили очередного нетрезвого водителя в Сумах.

Патрулируя улицу 2-ю Железнодорожную, экипаж патрульных остановил водителя, который управлял мопедом Kinroad. 40-летний сумчанин омел признаки алкогольного опьянения, при этом не имел прав на управление данным транспортным средством.

Освидетельствование на состояние опьянения зафиксировало у него 3,45 промилле алкоголя, что более чем 17 раз превышает допустимую норму.

Стражи порядка составили на мужчину административные материалы по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП и ч. 2 ст. 126 (управление лицом, лишена права управления) КоАП.

Право Пьяный за рулем
view counter

По тематике

Пьяная сумчанка без прав попала в ДТП
13.07.2018 13:48

Пьяная сумчанка без прав попала в ДТП

В Сумах женщина с признаками опьянения и без документов стала причиной ДТП....

12.07.2018 13:30

Сумские копы остановили водителя под кайфом

Патрульные обнаружили водителя с признаками опьянения, который имел при себе бумажный сверток с веществом, похожим на наркотическое....

10.07.2018 17:56

Патрульные остановили пьяного водителя, который ночью ехал без света

Превышение степени его опьянения в более чем 13 раз превышало норму....

09.07.2018 10:41

Пьяная сумчанка попала в аварию и сбежала

4 административных материала составили сумские патрульные на нетрезвую женщину, которая сначала совершила, а затем пыталась скрыться с места ДТП....

08.07.2018 21:39

Патрульные остановили водителя «Руты» под градусом

Во время патрулирования улицы Роменской экипаж патрульной полиции остановил транспортное средство «Рута 20 СПГ», водитель которого нарушил ПДД....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Книжный клуб» Билл Холдермэн (США, 2018)
«Книжный клуб» Билл Холдермэн (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:10 18:30 22:45
«Талли» Джейсон Райтман (США, 2018)
«Талли» Джейсон Райтман (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
Кино Космос
14:30 — 45 грн. 18:35 — 50 грн.
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт» Генндий Тартаковский (США, 2018)
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт» Генндий Тартаковский (США, 2018)
Кино Космос
12:40 — 40 грн. 16:40 — 45 грн.
«Небоскрёб» Роусон Маршалл Тёрбер (США, 2018)
«Небоскрёб» Роусон Маршалл Тёрбер (США, 2018)
Кино Космос
10:40 — 40 грн. 20:40 — 50 грн.
«Человек-муравей и Оса» Пейтон Рид (США, 2018)
«Человек-муравей и Оса» Пейтон Рид (США, 2018)
Кино Космос
10:30 — 40 грн. 18:20 — 50 грн.
view counter

Фото

17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.