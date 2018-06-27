Сумские копы отсановили вдрызг пьяного мопеди ста без прав

Патрулируя улицу 2-ю Железнодорожную, экипаж патрульных остановил водителя, который управлял мопедом Kinroad. 40-летний сумчанин омел признаки алкогольного опьянения, при этом не имел прав на управление данным транспортным средством.
Освидетельствование на состояние опьянения зафиксировало у него 3,45 промилле алкоголя, что более чем 17 раз превышает допустимую норму.
Стражи порядка составили на мужчину административные материалы по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП и ч. 2 ст. 126 (управление лицом, лишена права управления) КоАП.
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