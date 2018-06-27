В Ахтырке патрульные поймали двух наркоманов Патрульные задержали двух мужчин с вероятно наркотическим веществом.

Во время патрулирования улицы Победы в Ахтырке экипаж патрульной полиции заметил двух мужчин, которые нарушали общественный порядок. Стражи порядка остановили их и начали проводить профилактическую беседу. В то же время 39- и 42-летний мужчины начали нервничать и оглядываться в разные стороны. На вопрос о нахождении у них запрещенных в обороте веществ ответа не дали, поэтому стражи порядка провели отношении них поверхностную проверку.

Ее результатом стало обнаружение у каждого из граждан по бумажному свертку с растительным веществом, похожим на наркотическое.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Ахтырского отделения полиции.