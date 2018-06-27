Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:20118

В Ахтырке патрульные поймали двух наркоманов

Патрульные задержали двух мужчин с вероятно наркотическим веществом.

Во время патрулирования улицы Победы в Ахтырке экипаж патрульной полиции заметил двух мужчин, которые нарушали общественный порядок. Стражи порядка остановили их и начали проводить профилактическую беседу. В то же время 39- и 42-летний мужчины начали нервничать и оглядываться в разные стороны. На вопрос о нахождении у них запрещенных в обороте веществ ответа не дали, поэтому стражи порядка провели отношении них поверхностную проверку.

Ее результатом стало обнаружение у каждого из граждан по бумажному свертку с растительным веществом, похожим на наркотическое.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Ахтырского отделения полиции.

Право Ахтырка Наркотики
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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