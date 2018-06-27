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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:08123

Под Сумами дети нашли гранату

За два последних дня в полицию от граждан поступило два сообщения об обнаружении старых боеприпасов.

18 июля в Сумской районный отдел полиции поступило сообщение от жителя села Алексеевка, о том, что дети, которые играли неподалеку от его дома, нашли предмет со следами коррозии, внешне похожий на гранату Ф-1. Работники следственно-оперативной группы полиции, прибывшие на место происшествия, выяснили, что гранату времен Второй мировой войны, в которой отсутствовал запал, дети обнаружили в земле в лесополосе метрах в 150 от жилых домов.

Днем ранее, два артиллерийских снаряда калибра 76 мм времен минувшей войны, нашел неподалеку от села Стецьковка Сумского района 50-летний местный житель.

На местах обнаружения боеприпасов выставлена охрана полиции до прибытия саперного подразделения специального регионального центра быстрого реагирования оперативно-спасательной службы гражданской защиты Управления ГСЧС Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Устаревшие боеприпасы
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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