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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:00103

На строительство и реконструкцию очистных сооружений на Сумщине выделили более 3 миллионов гривен

Об этом рассказал глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко во время Северного водного форума-2018, который проходит в Сумах с участием представителей профильного министерства и комитета Верховной Рады Украины, специалистов из разных областей Украины, предпринимателей, работающих в сфере ЖКХ.

«В этом году мы планируем выполнить работы по строительству и реконструкции очистных сооружений в Ахтырке, Дружбе, Великой Писаревке, на что выделено уже три миллиона гривен», - сообщил Николай Клочко и добавил, что облгосадминистрация направила в Минрегионстрой 8 проектов на конкурсный отбор по реализации в 2018 году мероприятий общегосударственной целевой программы «Питьевая вода Украины» на 2011-2020 годы.

Кроме этого, по его словам, в прошлом году за средства ГФРР уже построили и реконструировали водопроводные сети в Глуховском, Конотопском, Краснопольском, Сумском, Шосткинском и Ямпольском районах на сумму более 7 млн грн. Также восстановили сети водоотведения в Сумах и Шосткинском районе стоимостью 8,5 млн гривен.

Общество Очистные сооружения
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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