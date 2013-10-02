На строительство и реконструкцию очистных сооружений на Сумщине выделили более 3 миллионов гривен

«В этом году мы планируем выполнить работы по строительству и реконструкции очистных сооружений в Ахтырке, Дружбе, Великой Писаревке, на что выделено уже три миллиона гривен», - сообщил Николай Клочко и добавил, что облгосадминистрация направила в Минрегионстрой 8 проектов на конкурсный отбор по реализации в 2018 году мероприятий общегосударственной целевой программы «Питьевая вода Украины» на 2011-2020 годы.
Кроме этого, по его словам, в прошлом году за средства ГФРР уже построили и реконструировали водопроводные сети в Глуховском, Конотопском, Краснопольском, Сумском, Шосткинском и Ямпольском районах на сумму более 7 млн грн. Также восстановили сети водоотведения в Сумах и Шосткинском районе стоимостью 8,5 млн гривен.
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