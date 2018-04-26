С начала года в пользу детей Сумщины взыскано более 56 млн гривен алиментов Последние случаи - более 43 тыс. гривен перед дочерью Вероникой и почти 74 тыс. грн перед сыном Сергеем задолжали два жителя Сум.

Оба больше года не платили алименты и всячески избегали выполнения своих родительских обязанностей, однако и для них нашлись средства воздействия, предусмотренные действием закона #ЧужихДітейНеБуває.

Государственными исполнителями должников было ограничено в праве управления транспортными средствами, выезде за пределы Украины, охоте и пользовании оружием, а также арестованы средства и имущество. Результат не заставил себя долго ждать, и меры принуждения оказались действенной побуждением для обеих погасить долги в полном объеме.