С начала года в пользу детей Сумщины взыскано более 56 млн гривен алиментов

Оба больше года не платили алименты и всячески избегали выполнения своих родительских обязанностей, однако и для них нашлись средства воздействия, предусмотренные действием закона #ЧужихДітейНеБуває.
Государственными исполнителями должников было ограничено в праве управления транспортными средствами, выезде за пределы Украины, охоте и пользовании оружием, а также арестованы средства и имущество. Результат не заставил себя долго ждать, и меры принуждения оказались действенной побуждением для обеих погасить долги в полном объеме.
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