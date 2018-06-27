«Сумы» пополнились двумя новыми игроками

Защитник Тарас Пинчук в прошлом выступал за такие клубы: «Оболонь-Бровар», «Гелиос», «Звезда». Полузащитник Павел Гордийчук защищал цвета клубов «Волынь» и «Оболонь-Бровар».
Оба игрока успешно прошли медицинский осмотр и находятся на предсезонных сборах вместе с командой.
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