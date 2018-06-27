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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:3340

«Сумы» пополнились двумя новыми игроками

В заявке сумской команды на сезон 2018/19 два новых игрока: Тарас Пинчук и Павел Гордейчук.

Защитник Тарас Пинчук в прошлом выступал за такие клубы: «Оболонь-Бровар», «Гелиос», «Звезда». Полузащитник Павел Гордийчук защищал цвета клубов «Волынь» и «Оболонь-Бровар».

Оба игрока успешно прошли медицинский осмотр и находятся на предсезонных сборах вместе с командой.

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  • Пинчук Тарас Владимирович Дата рождения: 27.04.1989 Место рождения: Украина Номер на футболке: 22 Амплуа: защитник
  • Гордийчук Павел Владимирович Дата рождения: 04.08.1990 Место рождения: Украина Номер на футболке: 27 Амплуа: полузащитник
Спорт ПФК «Сумы» Футбол
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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