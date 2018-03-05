Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:0614

В Сумах хотят создать крематорий и кладбище для животных

В Сумах на базе КП «Центр ухода за животными» наконец-то начали создавать Центр передержки бездомных животных.

Работы на ул. Римского-Корсакова здесь начали две недели назад.

Директор КП «Центр ухода за животными» Владимир Катышев рассказал, что через две недели здесь завершат установку ограждения и вольеров. На них из городской казны направили 123 и 69 тыс. грн соответственно. В планах создать здесь крематорий и кладбище для животных.

На сегодня участок, на котором будет располагаться будущий Центр, подключен к электроснабжению. Вскоре здесь появится водоснабжение.

Директор департамента инфраструктуры города Григорий Яременко отметил, что он доволен тем, как выполняются работы: «Работаем в ускоренном темпе, потому что хотим, чтобы уже осенью КП «Центр ухода за животными» могло здесь принимать бездомных животных. Вместе с тем, с коммунальным предприятием заключен договор, согласно которому последнее должно создать реестр бездомных животных в городе».

Общество Центр ухода за животными
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Зомби в Сумах
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