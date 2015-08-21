В Сумах перенесли чемпионат области по street workout

Уличные атлеты продемонстрируют свои силы в индивидуальных выступлениях, подтягивании на перекладине и отжимании на брусьях с дополнительным весом. Планируется установление областных рекордов в силовых дисциплинах. Также будут конкурсы для зрителей с ценными призами.
Присоединяйтесь к соревнованиям и продемонстрируйте свои умения!
Поддержите сильнее поколения нашего времени, создадим праздник спорта вместе!
В программе: фристайл и эндуранс.
Фристайл – это комбинация силовых и динамических элементов, которые в основном базируются на работе с собственным весом и демонстрируются под музыку. При оценке выступления учитываются не только сложность и качество элементов, но и их индивидуальная подача зрителю.
Регламент дисциплине «силовой фристайл»:
– продолжительность выступления не превышает 3 минуты;
– музыка для выступления подбирается атлетом;
– использование партнеров в выступлении запрещено;
– оценивается сложность, силовые качества, артистичность;
– победитель представляет область на чемпионате Украины.
Для регистрации необходимо подать заявку по форме, указанной по ссылке до 20.07.2018 г.https://goo.gl/forms/tv4I7l3XqBOuxpug1
Endurance – это силовое двоеборье, атлеты выполняют подтягивания на перекладине с дополнительным весом 16 кг (за каждое подтягивание – 2 балла) и отжимания на брусьях с дополнительным весом 24 кг (за каждое отжимание – 1 балл). Результаты суммируются.
Перерыв между подтягиванием на перекладине и отжимания на брусьях – 1 мин.
Для регистрации необходимо подать заявку по форме, указанной по ссылке до 20.07.2018 г.https://goo.gl/forms/dQxTI1Sm8sGl0QWk1
Рекорды будут фиксироваться официальными представителями ВОО «Street Workout Ukraine» в соответствии с международным регламентом и требуют высокого качества техники исполнения.
Заявки, выполненные на областном этапе, претендующие на установление всеукраинского или мирового рекорда, требуют повторного подтверждения на чемпионате Украины.
Список силовых дисциплин:
– выходы на две руки;
– подтягивание на одной руке;
– удержание «переднего веса»;
– удержание «флага»;
– подтягивание с 32 кг;
– отжимания на брусьях с 48 кг.
Для регистрации необходимо подать заявку по форме, указанную по ссылке до 20.07.2018 г.https://goo.gl/forms/ldqQT2Xe6I8Jx3sI2
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