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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:4512

В Сумах перенесли чемпионат области по street workout

В субботу, 4 августа, в Сумах на спортплощадке в городском парке им. И.Кожедуба проведут чемпионат Сумщины по street workout.

Уличные атлеты продемонстрируют свои силы в индивидуальных выступлениях, подтягивании на перекладине и отжимании на брусьях с дополнительным весом. Планируется установление областных рекордов в силовых дисциплинах. Также будут конкурсы для зрителей с ценными призами.

Присоединяйтесь к соревнованиям и продемонстрируйте свои умения!

Поддержите сильнее поколения нашего времени, создадим праздник спорта вместе!

В программе: фристайл и эндуранс.

Фристайл – это комбинация силовых и динамических элементов, которые в основном базируются на работе с собственным весом и демонстрируются под музыку. При оценке выступления учитываются не только сложность и качество элементов, но и их индивидуальная подача зрителю.

Регламент дисциплине «силовой фристайл»:

– продолжительность выступления не превышает 3 минуты;

– музыка для выступления подбирается атлетом;

– использование партнеров в выступлении запрещено;

– оценивается сложность, силовые качества, артистичность;

– победитель представляет область на чемпионате Украины.

Для регистрации необходимо подать заявку по форме, указанной по ссылке до 20.07.2018 г.https://goo.gl/forms/tv4I7l3XqBOuxpug1

Endurance – это силовое двоеборье, атлеты выполняют подтягивания на перекладине с дополнительным весом 16 кг (за каждое подтягивание – 2 балла) и отжимания на брусьях с дополнительным весом 24 кг (за каждое отжимание – 1 балл). Результаты суммируются.

Перерыв между подтягиванием на перекладине и отжимания на брусьях – 1 мин.

Для регистрации необходимо подать заявку по форме, указанной по ссылке до 20.07.2018 г.https://goo.gl/forms/dQxTI1Sm8sGl0QWk1

Рекорды будут фиксироваться официальными представителями ВОО «Street Workout Ukraine» в соответствии с международным регламентом и требуют высокого качества техники исполнения.

Заявки, выполненные на областном этапе, претендующие на установление всеукраинского или мирового рекорда, требуют повторного подтверждения на чемпионате Украины.

Список силовых дисциплин:

– выходы на две руки;

– подтягивание на одной руке;

– удержание «переднего веса»;

– удержание «флага»;

– подтягивание с 32 кг;

– отжимания на брусьях с 48 кг.

Для регистрации необходимо подать заявку по форме, указанную по ссылке до 20.07.2018 г.https://goo.gl/forms/ldqQT2Xe6I8Jx3sI2

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Зомби в Сумах
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