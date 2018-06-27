За четверг на Сумщине нашли три боеприпаса, а два подорвали 19 июля в 12:40 пиротехнической группой Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) проведены работы по обезвреживанию двух 152-мм. артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.

Их накануне было обнаружено в с. Стецьковка Сумского района на расстоянии до 800 м от жилых домов.

В этот же день, в 9:11, к спасателям поступила информация от жителей с. Белица Ямпольского района об обнаружении в лесополосе подозрительного предмета, похожего на боеприпас, на расстоянии 1 км от жилых домов. Опасный предмет специалисты идентифицировали как 45-мм. артснаряд времен Второй мировой войны.

Также в 12:47 на берегу залива р. Сейм, на расстоянии до 700 м от жилых домов с. Пересыпки Путивльского района местными жителями обнаружены два 76-мм. артиллерийских снаряда времен войны.

На местах обнаружения взрывоопасных предметов выставлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отмечают: любые боеприпасы времен прошлых войн, независимо от их размеров, представляют значительную угрозу для населения. Поэтому, запомните и научите детей: при обнаружении предметов, похожих на снаряды, мины и другие взрывоопасные предметы, категорически запрещается их трогать, а тем более переносить. Необходимо прекратить любые работы в районе находки, не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. Надо сообщить окружающим о возможной опасности и срочно проинформировать местные органы власти, правоохранителей или непосредственно Службу спасения по телефону «101».

Помните! Обезвреживание данных предметов могут осуществлять только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.