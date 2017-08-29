В Ворсклу выпустили 15 тысяч мальков пресноводной стерляди Состоялся третий этап зарыбления Ворсклы на территории Гетманского национального природного парка с целью восстановления природной популяции пресноводной стерляди.

Благодаря средствам областного фонда охраны окружающей природной среды 15 тыс. мальков стерляди, которая занесена в Красную книгу Украины, выпустили в Ворсклу вблизи сел Климентово, Доброславовка, Лутище, Куземин Ахтырского района.

Как рассказал директор Департамента экологии и охраны природных ресурсов Сумской облгосадминистрации Игорь Кривозуб, зарыбление Ворсклы проходило уже в третий раз (предыдущие - в 2014 и 2017 годах), а Сейма - впервые около двух недель назад. Реализацию программы зарыбления средних рек областная власть при поддержке депутатского корпуса осуществляет последовательно: в этом году выделено 200 тыс. гривен на зарыбление двух участков, в прошлом - 150 тыс. гривен. По словам экологов, сейчас Сумщина чуть ли не единственная в Украине область, которая осуществляет такие мероприятия.

Зарыбление проводили представители администрации Гетманского национального природного парка совместно с руководством Ахтырской райгосадминистрации, специалистами Департамента экологии и охраны природных ресурсов облгосадминистрации и Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Сумской области.