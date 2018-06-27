Ночью пожарные тушили возгорание легковушки

О возгорании сообщил случайный прохожий, который увидел дым от переднего колеса. На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й Государственной пожарно-спасательной части.
Уже через 2 минуты пожарные прибыли на вызов и установили, что горит передняя часть автомобиля. Потратив на тушение 1,5 тонны воды в 3:25 пожар локализовали, не допустив дальнейшего распространения, в 3:50 - ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Вследствие возгорания повреждены отсек двигателя, аккумуляторную батарею, лобовое стекло и панель приборов, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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