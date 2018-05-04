Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:59230

В Сумах восстанавливают ограждение моста на Харьковской

Только сегодня работники КП «Дорремстрой» взялись за ремонт перил на Харьковском мосту.

Напомним: 19 июля вечером компания молодых людей, опершись на перила, свалила несколько секций в воду. Они же сразу остановили патрульных, проезжавших мимо и попросили о помощи.

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, инспекторы сразу огородили место происшествия лентой для того чтобы исключить доступ туда другим людям, чтобы не подвергать их опасности, а также сообщили в службу 1580 и департамент инфраструктуры города для ликвидации проблемы, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Сейчас две секции моста, которые вчера упали в реку Псел, там так и остаются. Утром там начали работать работники КП «Дорремстрой».

«На данный момент восстанавливаются ограждения самого моста, проводятся работы по демонтажу стойки, установится новая стойка и будет восстановлено ограждение. Наша задача - нам сказали приехать, восстановить и все, а поднимать будут или нет - не знаю. Сейчас подвезут материалы, и будут проводиться работы», - говорит Николай Капустян, мастер КП «Дорремстрой».

«Сегодня в полднеь будем поднимать перила. Затем будет определено их техническое состояние. Если возможно, их поставят на то же место. Если не позволит, тогда будут сделаны новые. Деньги найдем. В этом году запланировано обследование моста на Харьковской. И там будем решаться - или текущий ремонт делать, или капитальный», - говорит директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко.

Общество Харьковский мост
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