В Сумах восстанавливают ограждение моста на Харьковской Только сегодня работники КП «Дорремстрой» взялись за ремонт перил на Харьковском мосту.

Напомним: 19 июля вечером компания молодых людей, опершись на перила, свалила несколько секций в воду. Они же сразу остановили патрульных, проезжавших мимо и попросили о помощи.

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, инспекторы сразу огородили место происшествия лентой для того чтобы исключить доступ туда другим людям, чтобы не подвергать их опасности, а также сообщили в службу 1580 и департамент инфраструктуры города для ликвидации проблемы, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Сейчас две секции моста, которые вчера упали в реку Псел, там так и остаются. Утром там начали работать работники КП «Дорремстрой».

«На данный момент восстанавливаются ограждения самого моста, проводятся работы по демонтажу стойки, установится новая стойка и будет восстановлено ограждение. Наша задача - нам сказали приехать, восстановить и все, а поднимать будут или нет - не знаю. Сейчас подвезут материалы, и будут проводиться работы», - говорит Николай Капустян, мастер КП «Дорремстрой».

«Сегодня в полднеь будем поднимать перила. Затем будет определено их техническое состояние. Если возможно, их поставят на то же место. Если не позволит, тогда будут сделаны новые. Деньги найдем. В этом году запланировано обследование моста на Харьковской. И там будем решаться - или текущий ремонт делать, или капитальный», - говорит директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко.