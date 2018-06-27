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Олег Демьяненко
Олег Демьяненко
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В Сумах защитники животных вышли на митинг

На площади Независимости защитники бездомных животных провели всеукраинскую акцию "Украина - не живодерня"

Олег Демьяненко

20 июля возле стен сумской мэрии собралось около ста человек с требованием не повторить "николаевский сценарий" в нашем городе. Как сообщалось, в ночь на 16 июля в Николаеве в "Центре защиты животных" усыпили несколько десятков бездомных собак и щенков.

Люди пришли с транспорантами: "Нас убил Николаев", "Мы против убийства бездомных животных", "Украина - не живодерня", "В Николаеве уничтожают бездомных животных" и т.д., некоторые участники акции привели своих четвероногих питомцев.

Пикетчики подписали обращение к Президенту Украины,  чтобы данное происшествие не осталось безнаказанным и в стране прекратились массовые убийства бездомных животных. Собравшиеся хотели призвать местные власти к поддержке гуманного решения вопроса бездомных животных, чтобы местные контролирующие органы активно расследовали вопрос жестокого обращения с животными. Однако никто из представителей городской власти к протестующим так и не вышел.

 

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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