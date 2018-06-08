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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:20136

В Сумах троллейбусы не будут доезжать до 12-го микрорайона

В связи с работами по укладке асфальтового покрытия по ул. Героев Крут, которые проводят бригады КП «Дорремстрой», вносятся временные изменения в маршруты троллейбусов № 5, № 10А.

Троллейбусы, не доезжая до конечной остановки, будут разворачиваться напротив ТЦ «Березка».

По предварительной информации по измененным маршрутам электротранспорт КП «Электроавтотранс» будет курсировать 20 июля до 17:00, сообщили в КП.

Общество Троллейбусы
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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