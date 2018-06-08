В Сумах троллейбусы не будут доезжать до 12-го микрорайона

Троллейбусы, не доезжая до конечной остановки, будут разворачиваться напротив ТЦ «Березка».
По предварительной информации по измененным маршрутам электротранспорт КП «Электроавтотранс» будет курсировать 20 июля до 17:00, сообщили в КП.
КП «Электроавтотранс» в полдень испытало новую троллейбусную линию с разворотным кольцом в центре города....
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