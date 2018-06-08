В Сумах троллейбусы не будут доезжать до 12-го микрорайона В связи с работами по укладке асфальтового покрытия по ул. Героев Крут, которые проводят бригады КП «Дорремстрой», вносятся временные изменения в маршруты троллейбусов № 5, № 10А.

Троллейбусы, не доезжая до конечной остановки, будут разворачиваться напротив ТЦ «Березка». По предварительной информации по измененным маршрутам электротранспорт КП «Электроавтотранс» будет курсировать 20 июля до 17:00, сообщили в КП.