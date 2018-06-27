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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:0088

Правоохранители Сумщины продолжают раскрывать кражи

За минувшие сутки полицейские разоблачили в кражах восемь жителей Лебединского, Краснопольского, Ахтырского, Глуховского, Сумского районов и г. Сумы.

Так, в Сумах участковые офицеры полиции обнаружили и привлекли к ответственности 44-летнего мужчину, который покусился на продукты питания, которые в течение нескольких месяцев незаметно выносил из разных магазинов. Ущерб, который нанес злоумышленник кражами, составляет почти 4200 гривен. Еще одного злоумышленника обнаружили участковые офицеры полиции в Сумском районе. Там, в одном из сел 31-летний мужчина воровал металлолом и различные изделия из металла с территории агрофирмы. Благодаря правоохранителям злоумышленника вычислили и вернули все похищенные вещи их владельцу.

А вот в одном из сел Лебединского района 30-летняя женщина, находясь в гостях у своего 46-летнего приятеля, решила «попользоваться» мобильным телефоном последнего и украла его. Правоохранители женщину нашли и вернули похищенный телефон хозяину.

В Ахтырском районе полицейские установили личности 26-летнего злоумышленника, который украл от магазина оставленный без присмотра чужой велосипед. А также 20-летнего юношу, похитившего из кармана куртки своего приятеля мобильный телефон и банковскую карточку, с которой снял более 11 тысяч гривен.

Полицейские Краснопольского района установили личности двух женщин 41-го и 38-ми лет, которые совершили кражу железной кровати из домовладения 71-летнего пенсионера.

В Глухове участковые офицеры полиции нашли злоумышленницу, которая умудрилась похитить два газовых баллона и изделия из металла у 74-летней местной жительницы. Ею оказалась 49-летняя дочь потерпевшей.

Сейчас в отношении злоумышленников правоохранители открыли уголовные производства по ч.1 - 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. За содеянное, в зависимости от тяжести преступления, им может грозить наказание в виде уплаты штрафов, или ограничение свободы, или даже лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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