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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:4271

На Сумщине вода нормальной качества и не нуждается в очистке хлором

Именно поэтому жители области, в том числе и областного центра, не почувствуют неудобств из-за прекращения работы крупнейшего в Украине производителя жидкого хлора ПАО «Днепроазот».

Об этом заявил во время заседания комиссии ТЭБ и ЧС глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.

На заседании главный инженер КП «Горводоканал» Иосиф Тысивский отметил, что Сумам повезло, ведь вода питьевая является артезианской и не подлежит обеззараживанию.

«Мы только проводим дезинфекцию после промывки резервуаров раз в год, для чего используем хлорную известь, которой у нас есть запас на целый год. Кроме этого, мы обеззараживаем только сточные воды. Ежемесячно на эти цели мы используем в среднем 1,2 тонны жидкого хлора. Сейчас у нас запас этих реагентов есть до сентября. Поэтому угрозы для Сум я не вижу», - говорил Иосиф Тысивский.

По словам замначальника отдела технического развития и энергосбережения управления жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и топливно-энергетического комплекса облгосадминистрации Юрия Янишевского, ни один водоканал в области не использует жидкий хлор для очистки питьевой воды.

Кроме того, сумское КП «Горводоканал» само решило отойти от опасного хлорного реагента и перейти на гипохлорит.

«Мы разработали проект, прошли экспертизу и на сегодня нужно 2,6 миллиона гривен, чтобы запустить процесс. И тогда мы вообще не будем зависимы от жидкого хлора. Поэтому я прошу вас, Николай Алексеевич, обратиться к мэру города Сумы, чтобы он нашел средства, и мы воплотили эту программу в жизнь», - добавил Иосиф Тысивский.

Глава облгосадминистрации Николай Клочко поручил внести это предложение в протокол заседания комиссии ТЭБ и ЧС.

Напомним: 15 июня главный производитель жидкого хлора в Украине ПАО «Днепроазот» прекратил свою работу. Поэтому все водоканалы, которые используют жидкий хлор для обеззараживания питьевой воды, остались один на один со своими проблемами. Сейчас продолжаются переговоры с посольствами стран, производящих жидкий хлор, в частности с Румынией, Польшей, Узбекистаном, Казахстаном о поставках жидкого хлора в Украину.

Общество Вода Хлор
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