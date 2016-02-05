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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:38222

В Сумы прибыла свеча мира

Немецкая епархия в Лимбурге начала акцию «Странствующая свеча мира». Передавая свечу мира на Сумщину, немецкие священники говорили о том, что они молятся за Украину, всех людей, которые сегодня нуждаются в мире.

В рамках молитвенного завтрака с участием руководителя аппарата облгосадминистрации Дмитрия Живицкого представители власти и духовенства помолились за тех, кто сегодня защищает Украину, наш мир и покой.

«Акция «Странствующая свеча мира» на Сумщине проходит в приходе Украинской греко-католической церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы, - рассказал священник Украинской греко-католической церкви отец Аристарх. - В 2001 году после теракта в США, когда были разрушены башни-близнецы, немцы захотели помолиться за жертв этого теракта. Также они молились и о жертвах Второй мировой войны и других конфликтов и трагедий. Ежегодно они изготавливают свечи мира и отправляют их на все континенты. Все конфессии присоединяются к этой акции и молятся за мир».

Также во время молитвенного завтрака представитель одной из церквей Роман Вяткин, говоря о мире в Украине, попросил прощения от имени верующих россиян (ведь сам является выходцем из Российской Федерации): «Украина, прости, что мы выступили против тебя, что мы нарушили границы, убиваем людей, посягающих на ваш мир, безопасность. И я прошу тебя, Господи, чтобы Россия склонилась перед Тобой, попросила прощения. Я прошу тебя, Господи, помилуй народы эти и дай им покаяния».

Общество Молитвенный завтрак Свеча мира
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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