Сумчанин нагреб на «бронзу» на чемпионате Украины

В них приняли участие спортсмены 16 областей страны. Сумщину представляли спортсмены ДЮСШ «Украина» г. Сумы и областной ДЮСШ «Старт».
Единственную награду - бронзовую медаль - завоевал Сергей Коваленко на дистанции 5000 м. На байдарке-четверке команда в составе Ярослава Жохи, Сергея Коваленко, Александра Никонова и Дмитрия Пирогова была четвертой на дистанции 1000 м, в составе Александра Грицуна, Ярослава Жохи, Сергея Коваленко и Дмитрия Пирогова - пятой на дистанции 500 м.
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