Сумчанин нагреб на «бронзу» на чемпионате Украины 11-15 июля Днепр принимал соревнования чемпионата Украины по гребле на байдарках и каноэ.

В них приняли участие спортсмены 16 областей страны. Сумщину представляли спортсмены ДЮСШ «Украина» г. Сумы и областной ДЮСШ «Старт».

Единственную награду - бронзовую медаль - завоевал Сергей Коваленко на дистанции 5000 м. На байдарке-четверке команда в составе Ярослава Жохи, Сергея Коваленко, Александра Никонова и Дмитрия Пирогова была четвертой на дистанции 1000 м, в составе Александра Грицуна, Ярослава Жохи, Сергея Коваленко и Дмитрия Пирогова - пятой на дистанции 500 м.