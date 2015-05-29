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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчанин нагреб на «бронзу» на чемпионате Украины

11-15 июля Днепр принимал соревнования чемпионата Украины по гребле на байдарках и каноэ.

В них приняли участие спортсмены 16 областей страны. Сумщину представляли спортсмены ДЮСШ «Украина» г. Сумы и областной ДЮСШ «Старт».

Единственную награду - бронзовую медаль - завоевал Сергей Коваленко на дистанции 5000 м. На байдарке-четверке команда в составе Ярослава Жохи, Сергея Коваленко, Александра Никонова и Дмитрия Пирогова была четвертой на дистанции 1000 м, в составе Александра Грицуна, Ярослава Жохи, Сергея Коваленко и Дмитрия Пирогова - пятой на дистанции 500 м.

Спорт Гребля
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«Человек-муравей и Оса» Пейтон Рид (США, 2018)
Кино Космос
10:30 — 40 грн. 18:20 — 50 грн.
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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