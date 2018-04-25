В Краснополье ремонтируют опорную школу Этим летом в Краснопольской опорной школе проводят ремонт пищеблока.

Руководитель громады Юрий Яремчук вместе с представителями агрохолдинга, которые помогают с ремонтом, посетил учебное заведение и проинспектировал ход ремонтных работ школьной столовой.

«Проблема текущего ремонта пищеблока назрела давно. Ремонта здесь не было с 1984 года, - отметил Юрий Яремчук. - Сейчас стоит задача до 1 сентября ввести в эксплуатацию этот пищеблок, чтобы повысить комфортность пребывания детей в учебном заведении».

Краснопольская объединенная территориальная громада сотрудничает со всеми сельхозпроизводителями, которые расположены на ее территории и являются главными источниками наполнения поселкового бюджета. В этом году запланировано осуществление ряда проектов в разрезе каждого старостинского округа.