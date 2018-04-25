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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:0079

В Краснополье ремонтируют опорную школу

Этим летом в Краснопольской опорной школе проводят ремонт пищеблока.

Руководитель громады Юрий Яремчук вместе с представителями агрохолдинга, которые помогают с ремонтом, посетил учебное заведение и проинспектировал ход ремонтных работ школьной столовой.

«Проблема текущего ремонта пищеблока назрела давно. Ремонта здесь не было с 1984 года, - отметил Юрий Яремчук. - Сейчас стоит задача до 1 сентября ввести в эксплуатацию этот пищеблок, чтобы повысить комфортность пребывания детей в учебном заведении».

Краснопольская объединенная территориальная громада сотрудничает со всеми сельхозпроизводителями, которые расположены на ее территории и являются главными источниками наполнения поселкового бюджета. В этом году запланировано осуществление ряда проектов в разрезе каждого старостинского округа.

Общество Краснополье Опорные школы Ремонт школы
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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