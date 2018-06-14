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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:51161

Прокуратура вернула 46 га земельных паев

После вмешательства прокуратуры из противоправного пользования возвращены земельные паи площадью 46 га и стоимостью более полумиллиона гривен.

Конотопской местной прокуратурой при осуществлении представительской деятельности установлено, что решением сессии Присеймовского сельского совета в 2017 году обществу с ограниченной ответственностью передано в пользование невостребованные земельные паи площадью 45,746 га, местонахождение и границы которых не определены, которые не являются землями государственной или коммунальной собственности, а только находятся в распоряжении органов местного самоуправления.

Как сообщил руководитель Конотопской местной прокуратуры Александр Плескач, Присеймовский сельский совет вышел за пределы гражданской дееспособности, определенной законом, передав земли за пределами населенного пункта, что является в свою очередь компетенцией Конотопской РГА.

Поэтому Конотопская местная прокуратура в интересах государства обратилась в суд с иском о признании незаконным и отмене вышеуказанного решения, признании недействительным договора аренды земель, стоимость которых более полумиллиона гривен, и их возвращения.

После открытия судом производства по делу договор был расторгнут и земельные паи возвращены из противоправного пользования, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Земля Конотопский район
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