В Шостке отделили военную часть 3022 от КЗ «Звезда» Как сообщил мэр Шостки Николай Нога, 18 июля правительство Украины приняло соответствующее распоряжение о разграничении собственности между Шосткинским казенным заводом «Звезда» и военной частью Национальной Гвардии Украины 3022.

Вся земля, на которой расположена воинская часть, здания и помещения ранее находились в собственности завода. Подобный механизм содержания военной части был создан во времена царской власти и он действовал до сих пор. «Звезда» работала на империи и союзы, все было хорошо, хотя... Материальная база военной части развивалась по остаточному принципу. Когда объемы производства сократились, возникли проблемы с оплатой за энергоносители. За развитие материальной базы никто даже не вспоминал. За последние десятилетия неоднократно военная часть оставалась без отопления и освещения. Эти расходы висели на коллективе завода «Звезда».

Наконец, большинство этих вопросов решены благодаря принятию соответствующего распоряжения правительства Украины.