В Шостке отделили военную часть 3022 от КЗ «Звезда»

Вся земля, на которой расположена воинская часть, здания и помещения ранее находились в собственности завода. Подобный механизм содержания военной части был создан во времена царской власти и он действовал до сих пор. «Звезда» работала на империи и союзы, все было хорошо, хотя... Материальная база военной части развивалась по остаточному принципу. Когда объемы производства сократились, возникли проблемы с оплатой за энергоносители. За развитие материальной базы никто даже не вспоминал. За последние десятилетия неоднократно военная часть оставалась без отопления и освещения. Эти расходы висели на коллективе завода «Звезда».
Наконец, большинство этих вопросов решены благодаря принятию соответствующего распоряжения правительства Украины.
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