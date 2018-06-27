Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:40103

В Шостке отделили военную часть 3022 от КЗ «Звезда»

Как сообщил мэр Шостки Николай Нога, 18 июля правительство Украины приняло соответствующее распоряжение о разграничении собственности между Шосткинским казенным заводом «Звезда» и военной частью Национальной Гвардии Украины 3022.

Вся земля, на которой расположена воинская часть, здания и помещения ранее находились в собственности завода. Подобный механизм содержания военной части был создан во времена царской власти и он действовал до сих пор. «Звезда» работала на империи и союзы, все было хорошо, хотя... Материальная база военной части развивалась по остаточному принципу. Когда объемы производства сократились, возникли проблемы с оплатой за энергоносители. За развитие материальной базы никто даже не вспоминал. За последние десятилетия неоднократно военная часть оставалась без отопления и освещения. Эти расходы висели на коллективе завода «Звезда».

Наконец, большинство этих вопросов решены благодаря принятию соответствующего распоряжения правительства Украины.

Общество Военная часть 3022 Звезда Нацгвардия Шостка
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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