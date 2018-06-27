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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:17118

Сумчане продолжают собирать медали на чемпионате Украины по легкой атлетике

В Луцке продолжается чемпионат Украины по легкой атлетике.

Во второй день соревнований сумские легкоатлеты не остались без призов.

Семикратным чемпионом Украины на своей коронной дистанции 400 м стал Сумчанин Виталий Бутрым, показав время 46,04 с (лучшее для себя в сезоне). Вторым был выпускник СумГУ, донетчанин Алексей Поздняков – 46,60 с

В беге на 800 м первым стал студент СумГУ, ныне волынянин Евгений Гуцол – 1:51,48.

В беге на 100 м «бронзу» завевала уроженка Сум Анна Плотицына – 11,69 с, для которой коронной дистанцией является та же, но с барьерами.

В мужском спринте на 100 м победу одержал выпускник СумГУ, донетчанин Сергей Смелик – 10,16 с. Четвертым стал сумчанин Владимир .Супрун – 10,44 с.

В беге на 400 м третьей стала студентка СумГУ Анастасия Брызгина – 53,12 с.

Спорт Легкая атлетика
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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