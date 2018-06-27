Сумчане продолжают собирать медали на чемпионате Украины по легкой атлетике В Луцке продолжается чемпионат Украины по легкой атлетике.

Во второй день соревнований сумские легкоатлеты не остались без призов.

Семикратным чемпионом Украины на своей коронной дистанции 400 м стал Сумчанин Виталий Бутрым, показав время 46,04 с (лучшее для себя в сезоне). Вторым был выпускник СумГУ, донетчанин Алексей Поздняков – 46,60 с

В беге на 800 м первым стал студент СумГУ, ныне волынянин Евгений Гуцол – 1:51,48.

В беге на 100 м «бронзу» завевала уроженка Сум Анна Плотицына – 11,69 с, для которой коронной дистанцией является та же, но с барьерами.

В мужском спринте на 100 м победу одержал выпускник СумГУ, донетчанин Сергей Смелик – 10,16 с. Четвертым стал сумчанин Владимир .Супрун – 10,44 с.

В беге на 400 м третьей стала студентка СумГУ Анастасия Брызгина – 53,12 с.