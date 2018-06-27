Сумчане продолжают собирать медали на чемпионате Украины по легкой атлетике

Во второй день соревнований сумские легкоатлеты не остались без призов.
Семикратным чемпионом Украины на своей коронной дистанции 400 м стал Сумчанин Виталий Бутрым, показав время 46,04 с (лучшее для себя в сезоне). Вторым был выпускник СумГУ, донетчанин Алексей Поздняков – 46,60 с
В беге на 800 м первым стал студент СумГУ, ныне волынянин Евгений Гуцол – 1:51,48.
В беге на 100 м «бронзу» завевала уроженка Сум Анна Плотицына – 11,69 с, для которой коронной дистанцией является та же, но с барьерами.
В мужском спринте на 100 м победу одержал выпускник СумГУ, донетчанин Сергей Смелик – 10,16 с. Четвертым стал сумчанин Владимир .Супрун – 10,44 с.
В беге на 400 м третьей стала студентка СумГУ Анастасия Брызгина – 53,12 с.
18 июля в Луцке стартовал чемпионат Украины по легкой атлетике....
15 июля в Петропавловской Борщаговке под Киевом прошел Первый Петропавловский полумарафон «Чайка»....
Вечером 15 июля в центре Сум бегали на 5 и 10 км....
7-8 июля в Бахмуте (Донецкая область) проходил чемпионат Украины по легкой атлетике среди молодежи....
Студентка СумГУ Анна Красуцкая приняла участие в чемпионате Израиля....